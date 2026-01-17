Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En la tertulia de actualidad

Tamara Falcó rompe su silencio sobre la denuncia a Julio Iglesias: “Hay un daño reputacional gigantesco”

A la colaboradora le toca de cerca este tema, y ha mostrado su preocupación en la tertulia de actualidad de El Hormiguero.

Tamara Falcó, en El Hormiguero

Publicidad

Julián López
Publicado:

El escándalo sexual de Julio Iglesias ha estallado en todos los medios, y ha sido objeto de debate al comienzo de la tertulia de actualidad de El Hormiguero.

A Tamara Falcó le ha tocado de cerca este tema, y ha mostrado su preocupación por su ‘tío’ Julio: “No tiene buena pinta”, ha señalado la colaboradora, más seria de lo normal ya que es consciente de la gravedad del asunto.

“Hay un daño reputacional gigantesco ya hecho”, ha comentado Tamara, preocupada por él, pero también por sus hermanos mayores, que son hijos del famoso cantante.

La colaboradora ha apuntado que, desde su entorno están esperando que la justicia llegue al final del asunto, y que Julio Iglesias “salga ileso de todo esto”. En el vídeo de arriba tienes todas sus declaraciones, ¡haz clic y no te las pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Tamara Falcó, en El Hormiguero

Tamara Falcó rompe su silencio sobre la denuncia a Julio Iglesias: “Hay un daño reputacional gigantesco”

El Desafío

“¿Qué más se les va a ocurrir?”: el reto es cada vez más alto en el próximo programa de El Desafío

El dardo de Roberto Leal a José Yélamo

El dardo de Roberto Leal a José Yélamo: “Podría hacer lo que él en laSexta, que está todo el tiempo con la mano en el bolsillo”

El Hormiguero rinde homenaje a Chris Pratt con un espectacular experimento químico
¡Surrealista!

El Hormiguero rinde homenaje a Chris Pratt con un espectacular experimento químico

La impresionante estadística de Rosa en 2026: los datos de su mejor racha en Pasapalabra
Muy cerca del bote

La impresionante estadística de Rosa en 2026: los datos de su mejor racha en Pasapalabra

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo
Desternillante

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo

El presentador y su madre han recordado algunos de los mejores momentos que vivieron en su paso por Escocia.

María José Campanario tras su increíble apnea
Mejores momentos | Programa 2

María José Campanario tras su increíble apnea: “Me he acordado de las veces que me ha dicho Jesús que soy una luchadora”

La concursante ha conseguido llegar a los tres minutos en la apnea de El Desafío a pesar del frío que estaba teniendo y de los dolores que su cuerpo estaba experimentando.

Juan del Val implacable con Nuria Roca:

Juan del Val implacable con Nuria Roca: “Aquí no puedes venir a que se te vea la carta que se te cae”

Laura Moure y Jorge Fernández

La ruleta de la suerte noche arranca con grandes sorpresas: “Tenemos unos premios ¡impresionantes!”

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío:

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

Publicidad