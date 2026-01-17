Tamara Falcó rompe su silencio sobre la denuncia a Julio Iglesias: “Hay un daño reputacional gigantesco”

El escándalo sexual de Julio Iglesias ha estallado en todos los medios, y ha sido objeto de debate al comienzo de la tertulia de actualidad de El Hormiguero.

A Tamara Falcó le ha tocado de cerca este tema, y ha mostrado su preocupación por su ‘tío’ Julio: “No tiene buena pinta”, ha señalado la colaboradora, más seria de lo normal ya que es consciente de la gravedad del asunto.

“Hay un daño reputacional gigantesco ya hecho”, ha comentado Tamara, preocupada por él, pero también por sus hermanos mayores, que son hijos del famoso cantante.

La colaboradora ha apuntado que, desde su entorno están esperando que la justicia llegue al final del asunto, y que Julio Iglesias “salga ileso de todo esto”. En el vídeo de arriba tienes todas sus declaraciones, ¡haz clic y no te las pierdas!