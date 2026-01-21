Antena3
¡Un talento sobrenatural! Alberto de Paz deja boquiabiertos a Carmen Machi y Paco León con su oído relativo

El equipo de ciencia ha traído al plató a un músico con un talento indescriptible.

La visita conjunta de Carmen Machi y Paco León a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen ambiente. Los actores han compartido historias personales y profesionales en una conversación ágil y muy disfrutada.

Antes de despedir a los invitados y para poner el broche de oro a su paso por el plató, Marron ha traído al plató a un músico con oído relativo y la capacidad para interpretar cualquier banda sonora que le pidan con el piano.

El presentador estaba flipando ya con los 30 años que cumplen las películas Scream y La Roca, un dato que se ha hecho aún más evidente con la juventud del concursante.

