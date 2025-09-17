"Soy muy bueno en la cocina": Camilo saca sus dotes de chef junto a David de Jorge en El Hormiguero

La visita de Camilo a El Hormiguero ha estado marcada por la música, la simpatía y la cercanía. El artista ha hablado de su trayectoria y ha regalado momentos llenos de emoción.

Antes de despedir al colombiano, Pablo Motos ha dado entrada a David de Jorge para cocinar, junto al invitado, una de sus recetas. En esta ocasión, el chef les ha querido sorprender con una especie de bocadillo de bogavante.

Pablo ha mostrado sus dificultades habituales, pero, sin embargo, Camilo ha sorprendido a todos con sus dotes en la cocina, pese a que la parte de trocear al crustáceo se le ha complicado. Finalmente, el cantante ha bordado la receta y ha quedado fascinado con lo bueno que estaba. ¡Toma nota!