Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Delicioso

"Soy muy bueno en la cocina": Camilo saca sus dotes de chef junto a David de Jorge en El Hormiguero

El chef de El Hormiguero ha debutado esta temporada con una receta digna de los mejores restaurantes.

"Soy muy bueno en la cocina": Camilo saca sus dotes de chef junto a David de Jorge en El Hormiguero

Publicidad

La visita de Camilo a El Hormiguero ha estado marcada por la música, la simpatía y la cercanía. El artista ha hablado de su trayectoria y ha regalado momentos llenos de emoción.

Antes de despedir al colombiano, Pablo Motos ha dado entrada a David de Jorge para cocinar, junto al invitado, una de sus recetas. En esta ocasión, el chef les ha querido sorprender con una especie de bocadillo de bogavante.

Pablo ha mostrado sus dificultades habituales, pero, sin embargo, Camilo ha sorprendido a todos con sus dotes en la cocina, pese a que la parte de trocear al crustáceo se le ha complicado. Finalmente, el cantante ha bordado la receta y ha quedado fascinado con lo bueno que estaba. ¡Toma nota!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Camilo en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Camilo en El Hormiguero

"El ego es el enemigo natural de la felicidad": la importante reflexión de Pablo Motos que puede marcar nuestras vidas

"El ego es el enemigo natural de la felicidad": la importante reflexión de Pablo Motos que puede marcar nuestras vidas

¡Platos impresionantes! Marron enseña una novedosa técnica de imprimación cerámica

¡Platos impresionantes! Marron enseña una novedosa técnica de imprimación cerámica

"Soy muy bueno en la cocina": Camilo saca sus dotes de chef junto a David de Jorge en El Hormiguero
Delicioso

"Soy muy bueno en la cocina": Camilo saca sus dotes de chef junto a David de Jorge en El Hormiguero

Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner
El Hormiguero

¡Pura magia! Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner interpretan en directo 'Si tuviera que elegir'

La crítica de Camilo a la inteligencia artificial: "Te puede llevar a errores complicadísimos"
Imperdible

La crítica de Camilo a la inteligencia artificial: "Te puede llevar a errores complicadísimos"

El artista ha hablado sobre la peligrosidad del uso abusivo de ChatGPT.

El lapsus de Rosa nada más empezar El Rosco: hasta Roberto Leal tiene que animarla
El Rosco | 17 de septiembre

El lapsus de Rosa nada más empezar El Rosco: hasta Roberto Leal tiene que animarla

La concursante gallega, sólo una tarde después de su primer 24, ha vivido un duro golpe que le ha hecho ir a rebufo de Manu durante toda la prueba.

Manu triunfa con uno de sus poemas más complicados para los invitados de Pasapalabra: “¡Toma ya!”

Manu triunfa con uno de sus poemas más complicados para los invitados de Pasapalabra: “¡Toma ya!”

Roberto Leal y Juanra Bonet, el dúo más espectacular del Dancing Corner: ¿les saldrá el porté?

Roberto Leal y Juanra Bonet, el dúo más espectacular del Dancing Corner: ¿les saldrá el porté?

Rosa, emocionada tras su primer Rosco de 24 aciertos: “Sabe bien estar cerquita”

Rosa, emocionada tras su primer Rosco de 24 aciertos: “Sabe bien estar cerquita”

Publicidad