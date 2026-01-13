Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ciencia

¡Concierto de kazoos! Marron nos muestra el potencial del instrumento estrella para estos carnavales

El colaborador de El Hormiguero ha animado a Joaquín Reyes y a Pablo Motos a tocar este instrumento musical estadounidense.

ciencia

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Con los carnavales a la vuelta de la esquina, Marron ha querido aprovechar la visita de Joaquín Reyes para dedicar su sección en el programa a enseñarnos el potencial de un instrumento que triunfa en estas fiestas: el kazoo.

Suele estar hecho de plástico o metal y pertenece a la familia instrumental de los mirlitones. Eso significa que no se sopla como en una flauta, sino que se canta o tararea a través de él.

Con estos datos básicos y un par de indicaciones, Pablo Motos y Joaquín Reyes han tarareado dos canciones conocidas por todo el mundo mientras Marron los ha acompañado con una percusión peculiar. ¡Descubre cómo ha sido en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Secciones» Ciencia Marron

Publicidad

Programas

ciencia

¡Concierto de kazoos! Marron nos muestra el potencial del instrumento estrella para estos carnavales

Joaquín Reyes explica la diferencia entre la televisión y el teatro: "Te tienes que ocupar de todo"

Joaquín Reyes explica la diferencia entre la televisión y el teatro: "Te tienes que ocupar de todo"

tokio

Joaquín Reyes recuerda su peculiar experiencia actuando en Tokio: "El humor no tiene nada que ver con el nuestro"

Manu pone suspense a su remontada en El Rosco y se complica su primera victoria del año
El Rosco | 13 de enero

Manu pone suspense a su remontada en El Rosco y se complica su primera victoria del año

Álex Clavero pone “carita de pena” para ganar en La Pista con ‘La camisa negra’
Mejores momentos | 13 de enero

Álex Clavero pone “carita de pena” para ganar en La Pista con ‘La camisa negra’

Jaime Astrain se luce con un pleno en el Una de Cuatro: “La chaquetilla le ha dado suerte”
Mejores momentos | 13 de enero

Jaime Astrain se luce con un pleno en el Una de Cuatro: “La chaquetilla le ha dado suerte”

El exfutbolista, que ya arrolló en La Pista en el pasado programa, ha sumado otra prueba brillante en esta visita a Pasapalabra.

María Rosa contra El Pascu: insólito duelo de nombres y apodos en Pasapalabra
Mejores momentos | 13 de enero

María Rosa contra El Pascu: insólito duelo de nombres y apodos en Pasapalabra

Roberto José Leal, que es el nombre completo del presentador, ha investigado este dato de los concursantes y de los invitados.

sara carbonero

Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote

Pacientes oncológicos fallecen por un fallo humano: "

El error humano que ha terminado con la vida de dos pacientes oncológicos en Burgos: "Se les multiplicó la dosis por seis"

Isabel Preysler

Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Está en shock"

Publicidad