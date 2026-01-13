¡Concierto de kazoos! Marron nos muestra el potencial del instrumento estrella para estos carnavales

Con los carnavales a la vuelta de la esquina, Marron ha querido aprovechar la visita de Joaquín Reyes para dedicar su sección en el programa a enseñarnos el potencial de un instrumento que triunfa en estas fiestas: el kazoo.

Suele estar hecho de plástico o metal y pertenece a la familia instrumental de los mirlitones. Eso significa que no se sopla como en una flauta, sino que se canta o tararea a través de él.

Con estos datos básicos y un par de indicaciones, Pablo Motos y Joaquín Reyes han tarareado dos canciones conocidas por todo el mundo mientras Marron los ha acompañado con una percusión peculiar. ¡Descubre cómo ha sido en el vídeo de arriba!