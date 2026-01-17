El Hormiguero rinde homenaje a Chris Pratt con un espectacular experimento químico

Durante la visita de Chris Pratt a El Hormiguero, Marron preparó un homenaje muy especial al actor a través de la ciencia. Para sorprenderle antes de que terminara su paso por el programa, el equipo llevó a cabo un llamativo experimento de química basado en una conocida reacción “reloj”, capaz de revelar de forma progresiva un nombre y un retrato ante los ojos del invitado.

El experimento se basó en el llamado reloj de yodo, una reacción que, tras unos segundos aparentemente inactivos, cambia bruscamente de color hasta adquirir un intenso tono azul oscuro. Ese efecto permitió que, poco a poco, fueran apareciendo las letras y la imagen preparadas para el homenaje.

El resultado fue una combinación perfecta de divulgación y sorpresa que dejó a Chris Pratt impresionado y cerró su visita al programa con una demostración de que la ciencia también puede ser emocionante y visual.