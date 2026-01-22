Antena3
"¡Qué guapo!": Marron sorprende a Xokas con un espectáculo de música electrizante

El equipo de ciencia ha preparado una matrioska super conductora de la electricidad.

La visita de El Xokas a El Hormiguero ha estado cargada de opiniones, reflexiones y momentos inesperados. Con su estilo característico, el streamer ha conectado con el público hablando con total naturalidad.

Antes de concluir su visita, el equipo de ciencia ha querido prepararle una sorpresa espectacular. Marron ha traído al plató un espectáculo 'matrioskelectrizate'.

El experimento consistía en demostrar, de manera increíble, la gran capacidad de conducción de electricidad que tienen objetos como recipientes de vidrio, una manzana e incluso un lápiz. ¡No te lo puedes perder!

