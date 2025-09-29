¡Un parecido increíble! El Monaguillo conoce a su doble en El Hormiguero

Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, SusiCaramelo, El Monaguillo y Luis Piedrahita en El Hormiguero para llevar a cabo la habitual tertulia cómica con la que ponen el broche de oro al primer programa de la semana.

Sin embargo, antes de comenzar con la charla. Susi ha pedido a las cámaras que grabasen al público, porque entre la gente que se encontraba viendo el programa estaba... ¡el doble de El Monaguillo! El colaborador ha ido junto a él para demostrar que, efectivamente se parecen muchísimo.

De hecho, el espectador ha asegurado que le han llegado a pedir fotos por la calle o incluso a invitarle a cosas pensando que se trataba del humorista. ¡Dale a play para ver este momentazo!