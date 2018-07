Repasamos con los protagonistas lo mejor de 'Tu cara me suena'

Después de proclamarse ganadora de Tu cara me suena, Angy Fernández nos ha contado que no ha habido resaca post triunfo pero si que ha llorado mucho por el fin de la primera edición de Tu cara me suena.

Ha sido el programa revelación de la temporada que ayer siguieron más de 4 millones de personas.

Mónica Naranjo nos ha contado que ella ha tenido el papel de 'la mala' en la edición pero que se lo ha pasado en grande.

Santiago ha recordado el día que él y Julio José tuvieron que imitar al gran Julio Iglesias. "Esa noche supe que iba a perder porque mientras yo intentaba imitar los gestos de Julio en el espejo, Julio José estaba tirado en el suelo haciendo abdominales".

Con ellos hemos repasado los mejores momentos del programa.