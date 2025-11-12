Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Pablo Alborán

El artista será el protagonista en una noche que promete mucho talento y emociones fuertes.

Pablo Alborán en El Hormiguero

El cantante y compositor Pablo Alborán regresa esta noche a El Hormiguero para compartir con Pablo Motos cómo está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Tras un año repleto de conciertos, reconocimientos y nuevas canciones, el malagueño vuelve al programa para hablar de su presente musical y de todo lo que está por venir.

Durante su visita, Pablo repasará algunos de los momentos más especiales de su gira, hablará sobre el proceso creativo de sus últimos temas y mostrará su faceta más cercana y divertida. Una noche en la que, como siempre, la emoción y la buena música estarán garantizadas.

Sobre él:

Nacido en Málaga, Pablo Alborán se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la música española en la última década. Desde su debut, ha conquistado al público con su voz inconfundible y sus letras llenas de sensibilidad. Con una trayectoria marcada por el éxito y una conexión única con sus fans, el cantautor continúa evolucionando sin perder la esencia que lo convirtió en un referente del pop romántico.

