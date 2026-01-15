Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Bienvenidos

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos tendrá el placer de entrevistar a artistas, cantantes e incluso a un influencer.

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Publicidad

La próxima semana de El Hormiguero viene pisando fuerte. Óscar Casas, Ana Mena, Antonio Orozco, Carmen Machi, Paco León y, por primera vez, Xocas, serán los protagonistas de cuatro noches que prometen ser únicas.

Lunes: Óscar Casas y Ana Mena

Visita de lujo con la presencia de Óscar Casas y Ana Mena para presentarnos Ídolos, la nueva película que ambos protagonizan y que se estrena en cines el 23 de enero. Ambientada en el competitivo entorno del mundial de motociclismo, Casas interpreta a un agresivo piloto en quien no confía ningún equipo, hasta que le ofrecen la oportunidad de pilotar para uno con la condición de que lo entrene su padre con el que lleva años sin verse.

Óscar Casas y Ana Mena
Óscar Casas y Ana Mena | antena3.com

Martes: Antonio Orozco

Nos visita nuestro buen amigo, Antonio Orozco, para presentarnos su próxima gira de conciertos por Europa y también el tour que va a presentar por toda España en los próximos meses. Con Orozco charlaremos, además, de su libro Inevitablemente yo, un relato en primera persona sobre el viaje personal y creativo que le ha llevado al mejor momento de su carrera cuando celebra 25 años en la música.

Antonio Orozco
Antonio Orozco | antena3.com

Miércoles: Carmen Machi y Paco León

Recibimos a Carmen Machi y Paco León para presentarnos Aída y Vuelta, la esperada película que llegará a los cines el 30 de enero y que dirige León. La cinta nos hace regresar al universo de la mítica y popular serie Aída y en ella se aborda el rodaje de un capítulo de la serie durante cinco días.

Carmen Machi y Paco León
Carmen Machi y Paco León | antena3.com

Jueves: Xocas

Nos acercamos al mundo del streaming con la visita de uno de los creadores de contenido más populares del momento, la de Joaquín Domínguez Portela, conocido popularmente como Xokas. Con casi diez millones de seguidores en todos sus canales, su contenido abarca desde gameplays hasta viajes o retos.

Xocas
Xocas | antena3.com
Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla

Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla

Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”

Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”
Mejores momentos | 15 de enero

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

El accidentado saludo de Canco Rodríguez a Roberto Leal en Pasapalabra: “Me has pisado”
Mejores momentos | 15 de enero

El accidentado saludo de Canco Rodríguez a Roberto Leal en Pasapalabra: “Me has pisado”

Javier Rigau
Entrevista

Javier Rigau, el viudo de Gina Lollobrigida al que terminó demandando: "Estaba completamente sometida"

Fue el empresario español que ocupó el corazón de Gina Lollobrigida durante más de 28 años. Una relación que llamó mucho la atención por la diferencia de edad y que terminó en una batalla legal.

Rainieri
Exclusiva

Así es Frank Rainieri, el supuesto "enemigo" de Julio Iglesias al que su primo señala como la mano negra del escándalo sexual

Julio Iglesias se ha visto salpicado por el testimonio de dos antiguas trabajadoras suyas que le acusan de agredirlas sexualmente. Una noticia que ha sorprendido a su entorno, que sale en su defensa y que su primo asegura que es un montaje por parte de un "enemigo" del cantante.

Reina Sofía e Irene de Grecia

La reina Sofía, "en paz y orgullosa de haber acompañado a su hermana", tras el fallecimiento de Irene de Grecia

Julio Iglesias

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, separados durante el escándalo sexual: "Ella está en Miami y él, en Punta Cana"

Susana Uribarri

Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"

Publicidad