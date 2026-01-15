Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

La próxima semana de El Hormiguero viene pisando fuerte. Óscar Casas, Ana Mena, Antonio Orozco, Carmen Machi, Paco León y, por primera vez, Xocas, serán los protagonistas de cuatro noches que prometen ser únicas.

Lunes: Óscar Casas y Ana Mena

Visita de lujo con la presencia de Óscar Casas y Ana Mena para presentarnos Ídolos, la nueva película que ambos protagonizan y que se estrena en cines el 23 de enero. Ambientada en el competitivo entorno del mundial de motociclismo, Casas interpreta a un agresivo piloto en quien no confía ningún equipo, hasta que le ofrecen la oportunidad de pilotar para uno con la condición de que lo entrene su padre con el que lleva años sin verse.

Óscar Casas y Ana Mena | antena3.com

Martes: Antonio Orozco

Nos visita nuestro buen amigo, Antonio Orozco, para presentarnos su próxima gira de conciertos por Europa y también el tour que va a presentar por toda España en los próximos meses. Con Orozco charlaremos, además, de su libro Inevitablemente yo, un relato en primera persona sobre el viaje personal y creativo que le ha llevado al mejor momento de su carrera cuando celebra 25 años en la música.

Antonio Orozco | antena3.com

Miércoles: Carmen Machi y Paco León

Recibimos a Carmen Machi y Paco León para presentarnos Aída y Vuelta, la esperada película que llegará a los cines el 30 de enero y que dirige León. La cinta nos hace regresar al universo de la mítica y popular serie Aída y en ella se aborda el rodaje de un capítulo de la serie durante cinco días.

Carmen Machi y Paco León | antena3.com

Jueves: Xocas

Nos acercamos al mundo del streaming con la visita de uno de los creadores de contenido más populares del momento, la de Joaquín Domínguez Portela, conocido popularmente como Xokas. Con casi diez millones de seguidores en todos sus canales, su contenido abarca desde gameplays hasta viajes o retos.