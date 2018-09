Olivia Munn desvela en 'El Hormiguero 3.0' la forma de mostrar amor de los asiáticos

CON OLIVIA MUNN Y BOYD HOLBROOK

Pablo Motos tiene una gran curiosidad en 'El Hormiguero 3.0' sobre las posibles formas de mostrar el cariño en las diferentes nacionalidades. Olivia Munn no duda en contar su experiencia personal, su madre es asiática y tiene otra forma para expresar el amor: "Una vez mi madre me abrazo y me resultó muy raro". Asegura que las otras nacionalidades se encuentran en el nivel diez respecto a los asiáticos en cuanto a ser cariñosos con la gente.