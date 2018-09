Miguel Ángel Revilla, a Pablo Motos: "Tienen envidia porque no les invitas a 'El Hormiguero 3.0'"

CON MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Pablo Motos le lee a Miguel Ángel Revilla declaraciones sobre su ausencia en la Cumbre de Financiación de Zaragoza. El presidente de Cantabria asegura que a esa reunión no estaba invitado sin saber el motivo. Y afirma que 'El Hormiguero 3.0' no ha tenido nada que ver con ir y reta al presentador a invitar a quien ha dicho esas declaraciones porque cree que le tienen envidia. Revilla está invitado al programa y el resto no.