LA TOYA JACKSON

Esta noche ha venido a divertirse a 'El Hormiguero 3.0', la cantante y compositora La Toya Jackson que se siente muy contenta de estar de nuevo en España y con nosotros. La Toya Jackson viene de presenciar el show 'Forever. The Best show about The King of Pop' que es el único espectáculo de Michael Jackson reconocido por su familia. Asegura que "es diferente a todos los demás. Es especial porque no solamente aparece su música y su talento, sino que también refleja la esencia de su corazón" y afirma que al ver el espectáculo nos envolveremos en un momento Jackson.