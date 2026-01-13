Hoy, el humor está asegurado en El Hormiguero con la visita de Joaquín Reyes

El Hormiguero recibe esta noche a Joaquín Reyes, uno de los grandes referentes del humor en nuestro país. El actor y cómico vuelve al programa para charlar sobre su trayectoria y presentar nuevos proyectos.

Durante la entrevista, Reyes repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera y dejará muestras de su ingenio, con anécdotas y reflexiones que prometen provocar más de una carcajada. Una visita marcada por el humor y la naturalidad que caracterizan al invitado.

Sobre él:

Joaquín Reyes es actor, guionista y humorista, y uno de los principales impulsores del humor surrealista en España. Con una carrera consolidada en televisión, cine y teatro, ha creado personajes y formatos que forman parte de la cultura popular. Su estilo único y reconocible lo han convertido en una figura clave del entretenimiento y en uno de los cómicos más queridos por el público.