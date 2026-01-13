Antena3
A las 21:45 horas

Hoy, el humor está asegurado en El Hormiguero con la visita de Joaquín Reyes

El cómico estará en el plató para hablar sobre sus nuevos proyectos en una noche que promete estar marcada por el sentido del humor.

Joaquín Reyes en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Joaquín Reyes, uno de los grandes referentes del humor en nuestro país. El actor y cómico vuelve al programa para charlar sobre su trayectoria y presentar nuevos proyectos.

Durante la entrevista, Reyes repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera y dejará muestras de su ingenio, con anécdotas y reflexiones que prometen provocar más de una carcajada. Una visita marcada por el humor y la naturalidad que caracterizan al invitado.

Sobre él:

Joaquín Reyes es actor, guionista y humorista, y uno de los principales impulsores del humor surrealista en España. Con una carrera consolidada en televisión, cine y teatro, ha creado personajes y formatos que forman parte de la cultura popular. Su estilo único y reconocible lo han convertido en una figura clave del entretenimiento y en uno de los cómicos más queridos por el público.

