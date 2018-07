Jamie Foxx, Channing Tatum, Raphael, Miguel Bosé, y Bradley Cooper estarán en 'El Hormiguero 3.0'

-El lunes, 2 de septiembre, comenzamos la temporada con uno de los artistas españoles más queridos por el público: MIGUEL BOSÉ. Junto con su compañero y amigo Alejandro Sanz, Bosé une sus fuerzas a “El Hormiguero 3.0” para, a lo largo de la temporada, descubrir nuevos talentos musicales, que irá presentando en nuestro plató. Comenzaremos la temporada conociendo a uno de estos artistas, hasta el momento desconocidos para el gran público.

Inmerso todavía en la gira de Papitwo, Bosé recibirá el próximo 20 de noviembre uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: será nombrado “Persona del año 2013” en la próxima gala de los Grammy Latinos por “sus esfuerzos sociales, filantrópicos y profesionales”. Durante el la gala, que tendrá lugar en Las Vegas, amigos y artistas de fama internacional repasarán las canciones más destacadas de la gura de Bosé.

-El martes, 3 de septiembre, otro gran artista visita el plató de “El Hormiguero 3.0”: RAPHAEL, que se inmerso en su gira “Mi Gran Noche”, que le llevará por toda España hasta el próximo mes de diciembre. En esa gira hay unas fechas muy especiales, anotadas en rojo en el calendario de Raphael: sus seis conciertos consecutivos en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, entre el martes 10 y el domingo 15 de septiembre. Es precisamente en los conciertos de la gira en los únicos lugares donde se puede comprar su último disco, titulado también Mi gran noche, donde rescata algunas de sus canciones más queridas. Raphael, que lleva ya 53 años sobre los escenarios, recordará algunos de los momentos más divertidos que ha vivido a lo largo de su larga trayectoria.

-El miércoles, 4 de septiembre, tendremos a los dos primeros actores de Hollywood de la temporada: JAMIE FOXX y CHANNING TATUM, protagonistas del thriller de acción “Asalto al poder” (White House Down, Sony Pictures), que se estrena el próximo 13 de septiembre. Channing Tatum encarna al policía del Capitolio John Cale, que acaba de ser rechazado del trabajo de sus sueños: unirse al equipo del Servicio Secreto que protege al presidente del Gobierno. Para no decepcionar a su hija con las noticias, la lleva a dar un tour por la Casa Blanca, y es entonces cuando el complejo es atacado por grupo paramilitar fuertemente armado, que pretende secuestrar al presidente, interpretado por el oscarizado Jamie Foxx. Con el gobierno de la nación en caos y a contrarreloj, Cale tiene que salvar a su hija, al presidente y al país.

-Y el jueves, 5 de septiembre, seguimos con las visitas internacionales, en este caso la del también actor estadounidense BRADLEY COOPER, que acude al plató de “El Hormiguero 3.0” para presentar su nueva película, “Cruce de caminos” (The place beyond the pines, Tripictures), que se estrena el 6 de septiembre. Este drama, dirigido por Derek Cianfrance, ha supuesto según buena parte de la crítica una de las mejores interpretaciones del recientemente nominado al Oscar Bradley Cooper. El actor se pone en la piel de un joven y ambicioso oficial de policía que busca ascender rápidamente en un departamento lleno de corrupción. En su camino se cruza Luke, un misterioso piloto de motos interpretado por Ryan Gosling que, para dar una mejor vida a su mujer y su hijo recién nacido, comienza a delinquir aprovechando su habilidad con la moto.