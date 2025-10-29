Hoy, Arturo Valls estrenará temporada de El 1% en El Hormiguero

Arturo Valls presenta la segunda temporada del 1%, el valenciano va a aprovechar la ocasión para adelantar algún momentazo del concurso, pero sin hacer ningún espóiler ya que el primer programa se estrena este mismo miércoles después de El Hormiguero.

El estreno de la segunda temporada del 1% no es la única sorpresa de esta noche, Arturo Valls compartirá programa con una estrella de Hollywood.

Christopher Lloyd, protagonista de ‘Regreso al futuro’, película icónica del siglo XX, acude esta noche a El Hormiguero con motivo de el reestreno de la película por su 40 aniversario.

Dos invitados de lujo en el programa de esta noche, ¿te lo vas a perder?

Sobre ellos:

Arturo Valls es un presentador valenciano con una larga trayectoria en la televisión. Es característico por su gran sentido del humor y sus chistes malos. Con más de 25 años de carrera es una de las caras más conocidas de la televisión.

Christopher Lloyd es un actor estadounidense que ha interpretado personajes muy característicos como Doc en la trilogía de Regreso al futuro o Fétido en La familia Adams. Ganador de tres Emmys, ostenta una larga carrera en la interpretación, tanto en el cine como en series.