Dani Alves: "No pensé que lo del plátano tendría tanta repercusión"

Ha estado con nosotros el futbolista del FC Barcelona Dani Alves. El lateral brasileño nos ha contado sus sensaciones en este principio de temporada en el que un renovado Barça aspira de nuevo a ganar las tres grandes competiciones en las que participa, donde el nuevo entrenador Luis Enrique esta al frente, "Pinta bien" ha afirmado Dani Alves.

Alves, uno de los veteranos del vestuario blaugrana, ha compartido con nosotros además algunas de las anécdotas más divertidas de su carrera profesional. También nos ha contado como es el ambiente en el vestuario cuando alguien se va y cuando llega alguien nuevo: "Normalmente tienen que pagar una cena para todo el equipo" sentenciaba el futbolista. Dani Alves bromea: "El día siguiente de un 1-7 es tan difícil como no pasar de primera fase

Dani Alves también ha comentado su particular acción cuando le tiraron un plátano al campo y él decidió comérselo "no pensé que tendría tanta repercusión lo del plátano" comenta el jugador de fútbol. También ha contado que no le pareció bien que una vez se descubriera al culpable le despidieran ya que cree que si alguien es racista hay que enseñarle a ser más plural, pero que esa acción tan fea no debe repercutir en otras personas que pudieran estar a su cargo.

Las hormigas más locas de la tv han creado un concurso para Dani Alves: Los amigos de metesaker, por el que el invitado estrella tiene que reconocer el nombre de las fotos de jugadores extranjeros que Trancas y Barrancas le van retando. Además, todos tenían nombres parecidos a palabras más que graciosas en nuestra lengua.

Dani Alves toca y canta en directo

Dani Alves lleva el ritmo en el cuerpo, es algo que sabemos todos, Pablo Motos le ha pedido al futbolista que toque un poco junto a dos músicos que entre bromas han nombrado "La banda del To' loco" finalmente el jugador ha cantado una bonita canción.

Marta Hazas estrena sección desmontando mitos

Marta Hazas estrena sección en El Hormiguero 3.0. La nueva colaboradora del programa se encargará de desmentir los grandes mitos. Siempre se nos ha dicho que a los ratones les encanta el queso, sin embargo si pueden elegir entre un trozo de queso o un poco de paella ¿Qué elegirán? o ¿Realmente puede explotar el estómago de una ballena?

Arte a lo bestia: Dani Alves intenta crear un balón de cristal

El Hombre de Negro quiere destacar el verdadero 'arte' que tienen muchos artesanos españoles, para ello ha traído a Alba una artesana del vidrio que al calentar y jugando después con la gravedad y con el propio enfriamiento del material puede ir moldeando el cristal. Dani Alves ha intentado moldear un balón.

Ciencia Marron: El hierro de los cereales

Para terminar Marron nos ha enseñado un sencillo truco para enfriar el coche cuando este está muy caliente en tan solo 10 segundos. También Marron nos ha explicado cuál es el efecto de los llamados 'goles fantasma'. Para terminar Marron nos ha enseñado el hierro que tienen los cereales.