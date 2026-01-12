Esta noche, Hollywood vuelve a El Hormiguero de la mano de Chris Pratt

El Hormiguero recibe esta noche a Chris Pratt, uno de los actores más populares de Hollywood y protagonista de algunas de las sagas más taquilleras de los últimos años.

El intérprete visita el programa para repasar su carrera, hablar de cómo ha vivido el éxito internacional y compartir anécdotas de su paso por grandes producciones que lo han convertido en una de las estrellas más reconocibles del cine actual.

Durante la entrevista, Pratt mostrará su lado más cercano y divertido, hablando de su evolución personal y profesional, del trabajo detrás de los grandes proyectos y de cómo gestiona una fama que llegó de manera imparable.

Sobre él:

Chris Pratt comenzó su carrera en televisión antes de dar el salto definitivo al cine, donde alcanzó fama mundial gracias a su carisma y versatilidad. Ha encabezado algunas de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo y se ha consolidado como un actor capaz de combinar acción, comedia y emoción. Su naturalidad y sentido del humor lo han convertido en uno de los intérpretes más queridos por el público internacional.