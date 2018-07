Bertín Osborne, Clara Lago y Dani Rovira, Cristina Castaño y Pablo Puyol y Silvia Abril en 'El hormiguero 3.0'

El lunes, 16 de noviembre, tendremos con nosotros a BERTÍN OSBORNE, el actor, presentador y cantante que además de triunfar en televisión tiene tiempo para publicar un nuevo disco, “Crooner” (Sony Music), que sale a la venta el próximo día 13 de noviembre. En este trabajo Bertín ha escogido algunas de sus canciones preferidas –desde el New York New York que popularizó Frank Sinatra hasta temas como Fly me to the moon o Tú me acostumbraste- para hacer versiones en clave de swing y Big Band.

El martes, 17 de noviembre, recibimos a DANI ROVIRA y a CLARA LAGO, que vienen a presentarnos la esperada “Ocho apellidos catalanes”, secuela de la exitosa comedia “Ocho apellidos vascos” y que llega a nuestros cines el próximo 20 de noviembre. Con un reparto en el que repiten Karra Elejalde y Carmen Machi, y al que se incorporan actores como Berto Romero, Belén Cuesta o Rosa María Sardá, en “Ocho apellidos catalanes” encontramos a Amaia (Clara Lago) que, tras romper con Rafa (Dani Rovira) se enamora de un catalán. Koldo, el padre de Clara, y Rafa, se unen para intentar evitar que Amaia se case con su nuevo novio.

El miércoles, 18 de noviembre, visita “El Hormiguero” la actriz CRISTINA CASTAÑO, que está triunfando en Madrid con “Cabaret”, el musical que protagoniza en el Teatro Rialto de Madrid. A Cristina, que hace el papel de Sally Bowles, le acompañan sobre el escenario, entre otros, Edu Soto (como el divertido maestro de ceremonias del Kit Kat Club) y Dani Muriel, que interpreta a Clifford. En esta versión del clásico de Broadway, dirigida por Jaime Azpilicueta, no se ha escatimado en producción y en ella no faltan algunas de las canciones más emblemáticas de la historia de los musicales, como Willkomen, Cabaret o Money Money.

Y el jueves, 19 de noviembre, celebraremos el éxito de “Tu Cara Me Suena” (líder de audiencia de la noche de los viernes y reciente Premio Ondas) con dos de sus concursantes:SILVIA ABRIL y PABLO PUYOL, con los que comentaremos algunas de sus actuaciones más divertidas y que nos adelantarán algunos de los secretos de la gala que podremos ver al día siguiente.