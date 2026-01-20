¡Increíble! Óscar Casas "humilla" a Ana Mena en un simulador de MotoGP

La llegada conjunta de Ana Mena y Óscar Casas a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen ambiente. Entre risas y reflexiones, los dos han mostrado su lado más cercano.

Antes de concluir su paso por el programa, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron para poner el broche de oro a su visita. Él, junto al equipo de ciencia, ha traído al plató dos simuladores de MotoGP super realistas para que la pareja compitiese.

Óscar, que para el rodaje de su última película ya estaba familiarizado con este tipo de tecnologías, ha "humillado a Ana, tal y como ha dicho entre risas Marron. ¡Dale a play para ver este momentazo!