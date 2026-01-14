Los 'huevos de Antonio': el plato con el que David de Jorge ha dejado boquiabierto a Antonio Banderas

David de Jorge ha vuelto al plató de El Hormiguero para sorprender a los espectadores del programa con una nueva receta. En esta ocasión, ha aprovechado la visita de Banderas para preparar los 'huevos de Antonio'.

Para preparar este peculiar plato, empezaremos pelando unos carabineros. "Huele muy fuerte", ha comentado Pablo Motos mientras él y Antonio seguían las indicaciones de David. Una vez pelados, cortaremos las colas en trozos pequeños y las reservaremos.

Después de freír unos dientes de ajo en una sartén con aceite y de retirarlos, freiremos tres huevos. Dos minutos después, los retiramos del fuego, y en la sartén agregamos las cabezas de los carabineros para después añadirlas al plato.

Como toque diferente y final, para disgusto de Pablo Motos, David de Jorge aconseja añadir caviar granaíno encima de la cabeza del carabinero. ¡Descubre el resultado final y la reacción del presentador y de Antonio Banderas al probar el plato en el vídeo de arriba!