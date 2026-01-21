Esta noche Paco León y Carmen Machi presentarán su nueva película en El Hormiguero

Antena3
Aída y vuelta promete revivir la nostalgia por la mítica serie de televisión protagonizada por Machi. Ambos hablarán de su nuevo proyecto en común en el programa de hoy.

Carmen Machi y Paco León

Marta García
Esta noche, El Hormiguero recibirá a Paco León y Carmen Machi. Las risas están aseguradas y es que ambos vienen a presentar su nuevo proyecto en común. Aída y vuelta, la nueva película dirigida por Paco León, promete sumergirnos de nuevo en el icónico barrio de Esperanza Sur. La película parte de una premisa clara, ¡se va a rodar una nueva temporada de Aída! Y los actores que formaron parte de la serie aparecerán de nuevo en ella.

Durante la entrevista, Pablo les animará a contar todos los detalles y anécdotas sobre el rodaje de su nuevo proyecto. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con quién fueron sus compañeros por casi 10 años?

No hay duda. El 30 de enero tenemos una cita en los cines con el estreno de una de las comedias más esperadas de este año. Y esta noche nos divertiremos en El Hormiguero junto a dos grandes iconos del cine y la televisión en España.

Sobre ellos

Paco León es uno de los actores y directores más destacados del panorama español. En sus inicios, destacó en Homo Zapping pero sin duda su papel como Luisma en Aida (2005-2014) logró catapultarle a la fama. Habitualmente le asociamos a la comedia en televisión, pero recientemente ha dirigido películas como Carmina y amén (2014), Kiki, el amor se hace (2016) y Rainbow (2022).

Carmen Machi es una de las actrices de teatro, cine y televisión más reconocidas en España. Todos la recordamos por su papel como Aída García en Aída (2005–2014) así como por su participación en las series 7 vidas y Vida perfecta. Además, es la ganadora de dos Premios Goya por su papel en la taquillera Ocho apellidos vascos y La puerta abierta.

