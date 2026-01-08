"Eso me aburre": Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero revelan cuáles son sus 'red flags'

La presencia de KiraMiró, MaríaHervás y RaquelGuerrero en El Hormiguero ha llenado el plató de energía y cercanía. Entre confidencias y risas, el trío ha demostrado la buena sintonía que las une.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado su momento para conocer el lado más íntimo de las actrices haciendo que se mojasen sobre si las situaciones que les planteaban eran 'red flag' o 'green flag'.

Durante el cuestionario hemos podido conocer una terrible experiencia de María con un chico que le gustaba por culpa de un perro o que Kira es capaz de aguantar casi de todo por amor. ¡No te lo puedes perder!