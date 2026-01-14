Antena3
"Tengo peine de bigote": Trancas y Barrancas desvelan los mayores secretos de Joaquín Reyes

Las hormigas han sometido al invitado a un cuestionario exprés para conocer algunos de sus secretos mejor guardados.

La visita de JoaquínReyes a El Hormiguero ha estado marcada por su ironía y su creatividad desbordante. Entre ocurrencias y comentarios inesperados, el cómico ha demostrado por qué es uno de los referentes del humor en España.

Tras concluir la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado su momento para someter al invitado a su famoso test rápido. En él, gracias a numerosas preguntas cortas, han podido descubrir algunos de los secretos mejores guardados de Joaquín.

Las hormigas han revelado el espíritu coleccionista del humorista, su helado favorito... ¡y también que se peina el bigote! De hecho, ha mostrado un pequeño peine que utiliza para esta labor y ninguno de los presentes ha podido aguantar la risa. ¡Así ha sido!

El actor y humorista ha sido la estrella de una noche marcada por el humor y la buena sintonía.

