La surrealista historia escatológica con la que Chris Pratt despistó a Pablo Motos en 'Historias engañosas'

Las hormigas han sometido al actor de Hollywood a una de sus secciones más aclamadas y éste nos ha sorprendido con una anécdota relacionada con la película que presenta.

Patri Bea
Chris Pratt ha vuelto a El Hormiguero para hacer un repaso de su exitosa carrera como actor y para presentarnos su nueva película, 'Sin piedad', un filme de acción, tensión e intriga en la que la Inteligencia Artificial es protagonista.

Al final de la entrevista, como ya es habitual, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para proponerles a Pablo Motos y al invitado jugar una partida a sus ya míticas 'Historias engañosas'.

Pablo Motos ha sido el primero en compartir su historia sobre El Hormiguero, Will Smith y la posibilidad de que el programa se llevase a Estados Unidos. Chris Pratt tenía claro que el presentador decía la verdad... ¡y no se ha equivocado!

Cuando Chris ha tenido que contar una historia, ha optado por confesas un incómodo momento que vivió en el rodaje. La tensión y las ganas de hacer una secuencia perfecta y sin cortes le llevó a mearse encima. ¿Habrá dicho la verdad o se habrá inventado esta anécdota? ¡Descúbrelo dándole play al vídeo de arriba!

