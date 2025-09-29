Revive la entrevista completa a Carmen Maura en El Hormiguero

Carmen Maura ha llenado El Hormiguero de historias, risas y complicidad. La actriz ha hablado de su vida profesional y personal, demostrando por qué sigue siendo una de las grandes referentes del cine español.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre las ventajas que ha encontrado a su edad al cumplir 80 años. "Puedes hacer lo que te dé la gana", ha dicho la intérprete entre risas.

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber hasta qué punto llegan las dotes interpretativas de la invitada. Para ello, el presentador ha generado una situación de lo más surrealista en la que han debatido sobre si se habían puesto los cuernos o no.

Además, mientras hablaban sobre su última película, Carmen ha desvelado sus secretos para aprenderse guiones largos. Ha asegurado que no tiene ningún misterio más allá de echarle horas, pero ha reconocido que es lo que más odia de su trabajo.

Pablo también le ha preguntado por su primer desnudo en el cine. Ella, que tal y como ha dicho antes está en un momento en el que hace lo que le da la gana, ha dicho que se ha animado a hacerlo porque le da todo igual.