"Es una de las personas más honestas que he conocido": Óscar Casas deja sin palabras a Ana Mena en El Hormiguero

La complicidad entre Ana Mena y Óscar Casas fue protagonista en El Hormiguero, donde el actor se deshizo en elogios hacia la cantante y actriz

Ana Mena y Óscar Casas

Celia Gil
Ana Mena y Óscar Casas han visitado El Hormiguero para presentar ‘Ídolos’, la película que no solo los ha unido profesionalmente, sino también en lo personal. Durante la entrevista con Pablo Motos, la complicidad entre ambos fue evidente y dejó uno de los momentos más comentados de la noche.

El presentador lanzó una pregunta directa a Óscar Casas: algo bueno y algo malo de Ana Mena. El actor no dudó ni un segundo en responder, empezando por lo positivo: “Ana todo lo hace bien. Canta increíble, baila increíble, es una artista de los pies a la cabeza… eso lo sabe ya todo el mundo”, afirmó con admiración.

Pero fue al hablar de su forma de ser cuando el actor se mostró más emocionado: “Es una de las personas más honestas que he conocido en mi vida, y es uno de los valores más bonitos que hay. Es muy difícil hoy en día encontrar a alguien así, pero Ana es honestidad pura consigo misma y con los demás”, confesó.

En cuanto a lo negativo, Óscar bromeó asegurando que le cuesta encontrar defectos, aunque terminó señalando uno entre risas: “Para cocinar necesita tres o cuatro horas. No puedo estar cerca, no puede verme”, contó divertido.

Según explicó, Ana utiliza “todos los utensilios que haya en la cocina”, aunque reconoció que el resultado siempre es espectacular. ¡Qué palabras tan bonitas!

