Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

"Los muertos se convierten en un número": la importante reflexión de Pablo Motos un año después la DANA

El presentador de El Hormiguero ha querido dedicar una parte del programa para homenajear a las víctimas de esta desgracia y lanzar un importante mensaje.

"Los muertos se convierten en un número": la importante reflexión de Pablo Motos sobre la DANA

Publicidad

Durante la entrevista de este miércoles a Arturo Valls, Pablo Motos ha querido dedicar unas palabras para los afectados de la DANA en el primer aniversario de la tragedia que sacudió la zona mediterránea de la Península.

El presentador, nacido y criado en Requena, Valencia, ha mostrado una placa que le han hecho al programa en agradecimiento por la ayuda en Paiporta y se ha levantado para lanzar una importante reflexión sobre esta tragedia.

"Cuando pasa un año, los muertos se convierten en un número para los demás", ha comenzado explicando Pablo Motos. El presentador ha querido empatizar con todas aquellas personas que perdieron un ser querido en esa tragedia, recalcando que nadie puede entender por el dolor que han pasado.

"Un año después, no solo tienes que seguir construyendo tu futuro, si no que tienes que seguir reconstruyéndote a ti mismo", ha continuado el presentador. Escucha su importante reflexión al completo en el vídeo de arriba.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

“Soy cocinero cantante”: Gabi deleita cantando el hit con el que triunfa entre fogones

“Soy cocinero cantante”: Gabi deleita cantando el hit con el que triunfa entre fogones

Arturo Valls flipa un concursante llamado Salmorejo Power: ¿por qué lleva un pollo en la cabeza?

Arturo Valls flipa un concursante llamado Salmorejo Power: ¿por qué lleva un pollo en la cabeza?

Entrevista completa a Arturo Valls y Christopher Lloyd

Disfruta de la entrevista completa a Arturo Valls y Christopher Lloyd en El Hormiguero

¡Regreso al 'futubo'! El increíble homenaje de Marron a Christopher Lloyd
Impresionante

¡Regreso al 'futubo'! El increíble homenaje de Marron a Christopher Lloyd

"No me planteo jubilarme": Christopher Lloyd comparte sus planes de futuro en El Hormiguero
Una leyenda

"No me planteo jubilarme": Christopher Lloyd comparte sus planes de futuro en El Hormiguero

"Los muertos se convierten en un número": la importante reflexión de Pablo Motos sobre la DANA
En El Hormiguero

"Los muertos se convierten en un número": la importante reflexión de Pablo Motos un año después la DANA

El presentador de El Hormiguero ha querido dedicar una parte del programa para homenajear a las víctimas de esta desgracia y lanzar un importante mensaje.

¡Inédito! Pablo Motos y Arturo Valls presentan Cazadores de imágenes, un nuevo programa de Atresmedia
En exclusiva

¡Inédito! Pablo Motos y Arturo Valls presentan Cazadores de imágenes, un nuevo programa de Atresmedia

El invitado ha contado su experiencia en el nuevo formato que encabeza Gotzon Mantuliz.

Manu coge velocidad en su remontada en El Rosco: ¡rumbo al bote de 2.314.000 euros!

Manu coge velocidad en su remontada en El Rosco: ¡rumbo al bote de 2.314.000 euros!

El maravilloso poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Sois muy ‘Rickyños’”

El maravilloso poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Sois muy ‘Rickyños’”

El agobio de Maya Pixelskaya en Palabras Cruzadas: “Tengo estrés postraumático”

El agobio de Maya Pixelskaya en Palabras Cruzadas: “Tengo estrés postraumático”

Publicidad