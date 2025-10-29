"Los muertos se convierten en un número": la importante reflexión de Pablo Motos un año después la DANA

Durante la entrevista de este miércoles a Arturo Valls, Pablo Motos ha querido dedicar unas palabras para los afectados de la DANA en el primer aniversario de la tragedia que sacudió la zona mediterránea de la Península.

El presentador, nacido y criado en Requena, Valencia, ha mostrado una placa que le han hecho al programa en agradecimiento por la ayuda en Paiporta y se ha levantado para lanzar una importante reflexión sobre esta tragedia.

"Cuando pasa un año, los muertos se convierten en un número para los demás", ha comenzado explicando Pablo Motos. El presentador ha querido empatizar con todas aquellas personas que perdieron un ser querido en esa tragedia, recalcando que nadie puede entender por el dolor que han pasado.

"Un año después, no solo tienes que seguir construyendo tu futuro, si no que tienes que seguir reconstruyéndote a ti mismo", ha continuado el presentador. Escucha su importante reflexión al completo en el vídeo de arriba.