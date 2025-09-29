Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine: "Ahora me da todo igual"

La actriz ha sido la protagonista en una noche de confesiones emocionantes y mucha diversión.

El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La semana ha comenzado en El Hormiguero con el regreso de Carmen Maura. Ha sido una ocasión perfecta para disfrutar de su carisma, su sentido del humor y sus historias, que siempre cautivan al público. Además, ha comenzado revelando las ventajas que está encontrando a sus recién estrenados 80 años. "Sobre todo, puedes hacer lo que te dé la gana... y puedes decir lo que te dé la gana", ha asegurado.

Carmen Maura estrena sus 80 años en El Hormiguero: "Puedes hacer lo que te dé la gana"

En su visita, Carmen ha hablado de cómo ha vivido los diferentes retos que le ha planteado su carrera y ha reflexionado sobre su manera de entender la interpretación, con la naturalidad y cercanía que siempre la han caracterizado. De hecho, ha explicado el motivo por el que ha sido ahora cuando ha aceptado su primer desnudo en el cine, en la película La calle Málaga: "A lo mejor hace 5 años habría dicho que no, pero es que ahora me da todo igual".

Además, la invitada ha recordado escenas que protagonizó con Antonio Resines en la cama. "Me lo he pasado siempre genial porque nos hemos echo reír muchísimo", ha asegurado. También ha confirmado lo que más le gusta de un rodaje: "Ver al director con cara de que te ama". ¡Descubre en el vídeo cómo nos lo ha contado!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡Increíble! El Monaguillo conoce a su doble en El Hormiguero

¡Un parecido increíble! El Monaguillo conoce a su doble en El Hormiguero

El perro robótico Alicio, el encargado de hacer la compra el equipo de ciencia de El Hormiguero?

Marron presenta al perro Alicio, el robot que hace la compra para el equipo de ciencia de El Hormiguero

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine
En El Hormiguero

El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine: "Ahora me da todo igual"

"Soy actriz, podría mentir con lo que me de la gana": Carmen Maura demuestra sus dotes intepretativas
Imperdible

"Soy actriz, podría mentir con lo que me de la gana": Carmen Maura demuestra sus dotes intepretativas

“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco
El Rosco | 29 de septiembre

“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco

El primer error de la concursante coruñesa se ha convertido en el punto de inflexión en su nuevo duelo contra Manu, que no suele perdonar en ocasiones así.

El motivo por el que Iván Sánchez se luce en Pasapalabra con una lección sobre esgrima
Mejores momentos | 29 de septiembre

El motivo por el que Iván Sánchez se luce en Pasapalabra con una lección sobre esgrima

El actor ha estado impresionante con el panel de Palabras Cruzadas dedicado a este deporte y ha explicado por qué lo conoce tanto.

‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”

‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”

El sorprendente final del monólogo improvisado de Txabi Franquesa: “Defeco con la puerta abierta”

El sorprendente final del monólogo improvisado de Txabi Franquesa: “Defeco con la puerta abierta”

Montse Caballé

La hija de Montserrat Caballé, sobre el polémico desahucio de la fundación: "El problema es que está en el piso donde vive mi tío"

Publicidad