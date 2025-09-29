El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine: "Ahora me da todo igual"

La semana ha comenzado en El Hormiguero con el regreso de Carmen Maura. Ha sido una ocasión perfecta para disfrutar de su carisma, su sentido del humor y sus historias, que siempre cautivan al público. Además, ha comenzado revelando las ventajas que está encontrando a sus recién estrenados 80 años. "Sobre todo, puedes hacer lo que te dé la gana... y puedes decir lo que te dé la gana", ha asegurado.

En su visita, Carmen ha hablado de cómo ha vivido los diferentes retos que le ha planteado su carrera y ha reflexionado sobre su manera de entender la interpretación, con la naturalidad y cercanía que siempre la han caracterizado. De hecho, ha explicado el motivo por el que ha sido ahora cuando ha aceptado su primer desnudo en el cine, en la película La calle Málaga: "A lo mejor hace 5 años habría dicho que no, pero es que ahora me da todo igual".

Además, la invitada ha recordado escenas que protagonizó con Antonio Resines en la cama. "Me lo he pasado siempre genial porque nos hemos echo reír muchísimo", ha asegurado. También ha confirmado lo que más le gusta de un rodaje: "Ver al director con cara de que te ama". ¡Descubre en el vídeo cómo nos lo ha contado!