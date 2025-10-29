Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con Trancas y Barrancas

Leo Harlem y su gran oposición hacia las modernidades: "No hay humanidad"

Las hormigas han puesto contra la espada y la pared al invitado haciendo que decida si algunas nuevas tendencias deben desaparecer para siempre.

Leo Harlem y su gran oposición hacia las modernidades: "No hay humanidad"

Publicidad

La visita de Leo Harlem a El Hormiguero ha sido un auténtico festival de carcajadas. Con su particular visión de la vida y su desbordante simpatía, el humorista ha conquistado una vez más al público.

Antes de concluir con su visita, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con un cómico de su nivel y amante de lo clásico para proponerle una sección en la que debía decidir si ciertas nuevas tendencias debían desaparecer para siempre.

Leo se ha mostrado en contra de modernidades como los robots camareros, la ropa oversize, las paellas fusión o el uso de micro dosis de setas alucinógenas para aumentar la creatividad. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Amelia Bono

Amelia Bono aclara la polémica del supuesto preservativo: "No le di importancia hasta que mi hijo me dijo que qué había hecho"

Las consecuencias de la DANA.

Los 3 culpables de la mala gestión de la DANA para Diego López Garrido (PSOE): "Si Feijóo le dice a Mazón que se vaya este le va a decir que no"

El 1% regresa esta noche con Daniel Grao, Nerea Rodríguez y Roberto Brasero como invitados: “¿Qué puede salir mal?”

El 1% regresa esta noche con Daniel Grao, Nerea Rodríguez y Roberto Brasero como invitados: “¿Qué puede salir mal?”

Javier Caraballo, sobre Carlos Mazón
1 Año de la DANA

Javier Caraballo: "Aunque Mazón hubiera estado en el CECOPI, la mayoría de las muertes no se hubieran evitado"

Leo Harlem y su gran oposición hacia las modernidades: "No hay humanidad"
Con Trancas y Barrancas

Leo Harlem y su gran oposición hacia las modernidades: "No hay humanidad"

Arturo Valls y Christopher Lloyd en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Arturo Valls y Chistopher Lloyd en El Hormiguero

Pablo Motos hablará con el presentador del formato y también tendrá tiempo de charlar con una leyenda del cine como es Christopher Lloyd.

Revive la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero
Muchas risas

Revive la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

El cómico ha estado en el programa en una de las noches más desternillantes que se recuerdan.

Leo Harlem sorprende cantando 'Sweet Caroline' en El Hormiguero

Leo Harlem sorprende cantando 'Sweet Caroline' en El Hormiguero

"¿Qué me estás contando?": Leo Harlem confiesa lo que más le molesta de ir a restaurantes

"¿Qué me estás contando?": Leo Harlem confiesa lo que más le molesta de ir a restaurantes

“¡Vaya Rosco!”: Manu y Rosa dejan a todos flipando al acariciar el bote de 2.308.000 euros

“¡Vaya Rosco!”: Manu y Rosa dejan a todos flipando al acariciar el bote de 2.308.000 euros

Publicidad