Leo Harlem y su gran oposición hacia las modernidades: "No hay humanidad"

La visita de Leo Harlem a El Hormiguero ha sido un auténtico festival de carcajadas. Con su particular visión de la vida y su desbordante simpatía, el humorista ha conquistado una vez más al público.

Antes de concluir con su visita, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con un cómico de su nivel y amante de lo clásico para proponerle una sección en la que debía decidir si ciertas nuevas tendencias debían desaparecer para siempre.

Leo se ha mostrado en contra de modernidades como los robots camareros, la ropa oversize, las paellas fusión o el uso de micro dosis de setas alucinógenas para aumentar la creatividad. ¡No te lo pierdas!