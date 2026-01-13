Antena3
Joaquín Reyes recuerda su peculiar experiencia actuando en Tokio: "El humor no tiene nada que ver con el nuestro"

El cómico ha recordado que en Japón le prohibieron traducir una palabra malsonante porque la gente iba a alarmarse.

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país. Joaquín Reyes ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para presentarnos su nueva obra de teatro y hacer un repaso por su carrera.

Durante la entrevista, Joaquín Reyes ha recordado una surrealista experiencia que vivió junto a Ernesto Sevilla en Tokio. A los dos los habían contratado para hacer un monólogo para los alumnos de español de esa ciudad, pero, a la hora de comentar ciertas palabras que querían introducir en su show, se encontraron con alguna traba.

"El humor allí es muy diferente. No tiene nada que ver. Ellos, de hecho, no tienen monólogos", explicaba Joaquín Reyes después de haber podido trabajar allí. ¡Escucha la entrevista completa dándole play al vídeo de arriba!

