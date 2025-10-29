¡Inédito! Pablo Motos y Arturo Valls presentan Cazadores de imágenes, un nuevo programa de Atresmedia

Arturo Valls ha vuelto a El Hormiguero con su inconfundible sentido del humor y su desbordante energía. El presentador ha llenado el plató de ocurrencias, risas y momentos tan imprevisibles como divertidos.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por su paso por Cazadores de imágenes, un nuevo programa de Atresmedia que se emitirá en La Sexta y que presenta Gotzon Mantuliz.

En él, las aventuras y el conocimiento de la fauna en España son dos cosas que están garantizadas y, pese a que creen que la cadena se enfadará con ellos por la exclusiva, Pablo y Jorge Salvador han decidido mostrar las primeras imágenes. ¡Imperdible!