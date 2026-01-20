Antena3
"Había buen rollo...": Óscar Casas y Ana Mena recuerdan cómo fue el día en el que se conocieron

La cantante y el actor han desvelado cómo fue la primera impresión del otro el día en el que se conocieron.

"Había buen rollo...": Óscar Casas y Ana Mena recuerdan cómo fue el día en el que se conocieron

Ana Mena y Óscar Casas han llegado juntos a El Hormiguero derrochando cercanía y complicidad. Ambos han compartido anécdotas y vivencias en una conversación fresca y muy natural que ha conectado con el público.

En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos le ha preguntado a los invitados por cómo fue su primer encuentro y de qué manera se enamoraron. Ellos han dicho que se conocieron antes de grabar la película que se encontraban presentando y que, pese a que solo fue un día, "hubo buen rollo".

Sin embargo, tal y como ha desvelado Ana, el amor surgió durante el rodaje y fueron compañeras del equipo quienes le dijeron que él estaba detrás de ella. La cantante ha asegurado que se lo "chivaron" las de vestuario y ella decidió "echarse un bailecito" con él. ¡No te lo puedes perder!

El comunicador ha aprovechado el regreso de Torito al programa para dar esta noticia inesperada hasta para los concursantes, aunque ha tardado poco en aclárarlo.

