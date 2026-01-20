"Había buen rollo...": Óscar Casas y Ana Mena recuerdan cómo fue el día en el que se conocieron

Ana Mena y Óscar Casas han llegado juntos a El Hormiguero derrochando cercanía y complicidad. Ambos han compartido anécdotas y vivencias en una conversación fresca y muy natural que ha conectado con el público.

En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos le ha preguntado a los invitados por cómo fue su primer encuentro y de qué manera se enamoraron. Ellos han dicho que se conocieron antes de grabar la película que se encontraban presentando y que, pese a que solo fue un día, "hubo buen rollo".

Sin embargo, tal y como ha desvelado Ana, el amor surgió durante el rodaje y fueron compañeras del equipo quienes le dijeron que él estaba detrás de ella. La cantante ha asegurado que se lo "chivaron" las de vestuario y ella decidió "echarse un bailecito" con él. ¡No te lo puedes perder!