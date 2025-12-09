Antena 3 LogoAntena3
"¡He ganado yo!": Alejo Sauras 'se pica' con Salva Reina y Pablo Motos en el juego de Trancas y Barrancas

Los invitados y el presentador se han enfrentado en una de las secciones más legendarias de las hormigas.

Salva Reina y Alejo Sauras han llegado juntos a El Hormiguero derrochando simpatía y autenticidad. Con su sentido del humor y su química en pantalla, han convertido su visita en un momento lleno de frescura, anécdotas y buen rollo.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con dos actores más divertidos del panorama para ponerles a prueba y hacerles competir entre ellos y Pablo Motos en su sección de 'El precio justo'.

En ella, Salva, Alejo y el propio presentador debían dar con el coste exacto de algunos de los productos más extraños que han encontrado en el bazar. Todo parecía igualado, pero en el último momento Alejo se ha desmarcado consiguiendo batir a sus rivales. ¡No te lo puedes perder!

Programas

