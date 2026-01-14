¡Espectacular! 'Godspell, El Musical' llena de magia y energía el plató de El Homiguero

Para cerrar la brillante visita de Antonio Banderas a El Hormiguero, en la que el actor de ha abierto y ha recordado alguno de los momentos más destacados de su carrera, el coro 'Godspell, El Musical', con el que trabaja el actor, nos ha deleitado con una actuación única.

Antonio Banderas ha dirigido la función con Pablo Motos al lado y todas las voces que componen este impresionante coro nos han dejado boquiabiertos con un medley de varias canciones.

Al final de la actuación, Pablo Motos y Antonio Banderas se han unido a los intérpretes y nos han regalado el mejor cierre posible del programa. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de la actuación al completo!