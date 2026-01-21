¿Dónde se dieron Ana Mena y Óscar Casas su primer beso? Los invitados responden en el test de Trancas y Barrancas

Los protagonistas de Ídolos derrochan una química que traspasa la pantalla, y es que ambos son pareja en la vida real. Para comprobar cuánta conexión tienen realmente la cantante y el actor, Trancas y Petancas les han puesto a prueba con su sección “Tu media laringe”

El juego consistía en sumar puntos como pareja, pero rápidamente Óscar, al ver que llevaba la delantera, decidió que podía ser más divertido si competían. Al principio el actor comenzó acertando la comida favorita de Ana Mena. ¡Era fácil! El queso. Pero luego la cantante se quejó de que su pregunta era algo más complicada… “¿qué es lo que más pereza le da entrenar a Óscar en el gimnasio?”

Un poco a ciegas contestó que los hombros, pero… ¡error! Eran las sentadillas. Tras el fallo por parte de Ana, era el turno de una pregunta sobre ella. Y aunque la cantante estaba convencida de que su chico la iba a adivinar… ¡Óscar no sabía que su película favorita son Los chicos del coro! Todo un clásico.

Así llegó el turno de la pregunta especial, “¿en que lugar se dieron su primer beso?”. Y sí, en esta ambos acertaron: en Missano, Italia. La última pregunta eso sí, les pillo desprevenidos. Y Óscar contestó que su plato estrella eran los espaguetis a la carbonara cuando… ¡sorpresa, nunca los ha hecho! Y así, entre risas, Pablo dio la sección por terminada, en la que la pareja ha demostrado tener mucha pero que mucha química.