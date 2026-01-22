Antena3
¿Cuánto se conocen Carmen Marchi y Paco León? Los actores demuestran su amistad en El Hormiguero

Las hormigas han enfrentado a los invitados en un test que ha expuesto curiosidades muy íntimas sobre ellos.

Carmen Machi y Paco León han llegado juntos a El Hormiguero derrochando complicidad y naturalidad. Entre anécdotas y confidencias, ambos han llenado el plató de humor y cercanía, conectando rápidamente con el público.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con dos grandes amigos en plató para someterles a un divertido test donde ambos han tenido que demostrar cuántas curiosidades conocían sobre el otro.

Carmen y Paco han dejado claro que se conocen a la perfección acertando las dos cuestiones. Desde que ella es capaz de volver a soñar lo que quiera aunque se despierte, hasta la afición de él con los relojes. ¡Imperdible!

