Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con Trancas y Barrancas

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

El actor ha desvelado cuáles son los puntos claves para dedicarse al mundo de la interpretación.

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Publicidad

La visita de CanYaman a El Hormiguero ha estado marcada por su naturalidad y su presencia arrolladora. Entre sonrisas y confidencias, el actor ha conectado con la audiencia desde el primer instante.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para sorprender al invitado con su sorprendente sección. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, han querido que el turco diese consejos a los jóvenes que quieran dedicarse al mundo de la interpretación.

Can Yaman ha dicho que no se siente nadie para dar consejos y que lo más importante es la humildad. Sin embargo, para ayudar a la gente que esté ilusionada con ser actor, el invitado ha desvelado qué aspectos son importantes para él. ¡Descúbrelo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Revive la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

¿Magia o Ciencia? Marron deja a Can Yaman sin palabras con un laberinto de leche
En El Hormiguero

¿Magia o Ciencia? Marron deja a Can Yaman sin palabras con un laberinto de leche

¿Era feo de pequeño? Can Yaman confiesa cuál fue la reacción de su padre cuando nació
Anécdota

¿Era feo de pequeño? Can Yaman confiesa cuál fue la reacción de su padre cuando nació

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"
En El Hormiguero

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"

El actor ha contado que está más acostumbrado a las escenas de amor y que, por ello, le resultan más sencillas.

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero
Bienvenidos

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos tendrá el placer de entrevistar a artistas, cantantes e incluso a un influencer.

Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla

Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla

Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”

Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

Publicidad