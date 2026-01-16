Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

La visita de CanYaman a El Hormiguero ha estado marcada por su naturalidad y su presencia arrolladora. Entre sonrisas y confidencias, el actor ha conectado con la audiencia desde el primer instante.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para sorprender al invitado con su sorprendente sección. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, han querido que el turco diese consejos a los jóvenes que quieran dedicarse al mundo de la interpretación.

Can Yaman ha dicho que no se siente nadie para dar consejos y que lo más importante es la humildad. Sin embargo, para ayudar a la gente que esté ilusionada con ser actor, el invitado ha desvelado qué aspectos son importantes para él. ¡Descúbrelo!