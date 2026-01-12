En El Hormiguero
Chris Pratt estuvo a punto de decir 'no' a Guardianes de la Galaxia: "Rechacé la oferta durante mucho tiempo"
El actor ha recordado durante su entrevista con Pablo Motos cómo fue el proceso de casting de uno de los papeles más importantes de su carrera.
El Hormiguero ha comenzado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los actores de Hollywood más queridos del momento. Chris Pratt ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para presentarnos su nueva película, 'Sin piedad'.
Uno de los papeles más importantes de la carrera del actor y el que lo catapultó a la fama fue Peter Quill en Guardianes de la Galaxia, así que, Pablo Motos no ha podido resistirse a preguntarle cómo fue el proceso de casintg.
Chris Pratt ha confesado que el proceso de selección fue curioso, ya que él, anteriormente, había hecho casting para interpretar a otros superhéroes de Marvel.
"Cuando me enteré de ese casting, por miedo dije no quiero hacerlo porque me van a volver a rechazar", ha confesado el actor. ¡Descubre por qué cambió de opinión dándole al play al vídeo de arriba!
