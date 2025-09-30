Antena 3 LogoAntena3
Carmen Maura alucina con Pablo Motos: “Está mucho más loco que yo”

Las hormigas han puesto a prueba a la actriz con el test de la chifladura moderna para saber si realmente podría tener rasgos de loca o si solo es así en su próxima película.

Carmen Maura alucina con Pablo Motos en el reto de las hormigas: “Está loco este mucho más que yo”

Arancha Mela
Publicado:

Carmen Maura ha visitado el Hormiguero en uno de sus mejores momentos profesionales, la actriz está actualmente involucrada en tres películas. Una de ellas se estrenará próximamente llamada Vieja loca.

Por supuesto que las hormigas, un día mas han preparado uno de sus retos, esta vez actuando como ministros de la chifladura moderna. Un juego que han elegido Trancas y Barrancas para poner a prueba a Carmen Maura y a Pablo Motos.

Algunas de las cuestiones determinantes para diagnosticar su locura ha sido el saber si hablan solos o si han utilizado terapias extrañas. Este test no ha podido ser más sorprendente y la actriz en un determinado momento ha dicho, refiriéndose a Pablo: “Está mucho más loco que yo”.

Carmen ha demostrado ser muy directa y divertida. Se lo ha puesto muy fácil tanto a Pablo Motos en su entrevista, como las hormigas en su juego. ¡Imperdible!

