Así ha sido la entrevista completa a Carmen Machi y Paco León en El Hormiguero

Los actores han sido los protagonistas de una noche marcada por las risas y la complicidad.

Así ha sido la entrevista completa a Carmen Machi y Paco León en El Hormiguero

La presencia de Carmen Machi y Paco León en El Hormiguero ha estado marcada por su naturalidad y su sentido del humor. Juntos han protagonizado una charla cercana, llena de anécdotas y complicidad.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre lo mucho que ha cambiado la sociedad en estos últimos años. Paco ha tomado la palabra y ha explicado por qué cree que el 2018 fue tan importante para dejar atrás debates del pasado.

Tras esto, los invitados han hablado sobre sus futuros proyectos antes de disfrutar del desternillante juego de Trancas y Barrancas. ¡No te lo pierdas!

