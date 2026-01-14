Antonio Banderas recuerda el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas de su profesión: "Yo vivía en una pensión"

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los actores más queridos de nuestro país. Antonio Banderas ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hablarnos sobre sus próximos proyectos profesionales y hacer un repaso por su exitosa carrera.

Durante la entrevista, el actor ha recordado el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas a su profesión. Una noche, Antonio se cruzó con Alicia Moreno y le preguntó directamente qué tenía que hacer para trabajar en el Centro Dramático Nacional y gracias a eso le citaron allí, le hicieron una prueba y le cogieron.

"Yo vivía en una pensión entonces y ya no tenía ni un duro para pagarla", ha explicado el actor. Por suerte, dos días antes de darlo todo por perdido, le confirmaron que contaban con él para su primera gran obra de teatro. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!