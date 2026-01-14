Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Antonio Banderas recuerda el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas de su profesión: "Yo vivía en una pensión"

El actor ha recordado sus complicados inicios durante su entrevista, concretamente la noche que marcó un antes y un después en su vida.

golpe de suerte

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los actores más queridos de nuestro país. Antonio Banderas ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hablarnos sobre sus próximos proyectos profesionales y hacer un repaso por su exitosa carrera.

Durante la entrevista, el actor ha recordado el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas a su profesión. Una noche, Antonio se cruzó con Alicia Moreno y le preguntó directamente qué tenía que hacer para trabajar en el Centro Dramático Nacional y gracias a eso le citaron allí, le hicieron una prueba y le cogieron.

"Yo vivía en una pensión entonces y ya no tenía ni un duro para pagarla", ha explicado el actor. Por suerte, dos días antes de darlo todo por perdido, le confirmaron que contaban con él para su primera gran obra de teatro. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

golpe de suerte

Antonio Banderas recuerda el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas de su profesión: "Yo vivía en una pensión"

El día que detuvieron a Antonio Banderas por una obra de teatro: "Nos tiraron al suelo y nos esposaron"

El día que detuvieron a Antonio Banderas por una obra de teatro: "Nos tiraron al suelo y nos esposaron"

Rosa, a dos del bote de 2.620.000 euros en El Rosco: implacable e inalcanzable para Manu

Rosa, a dos del bote de 2.620.000 euros en El Rosco: implacable e inalcanzable para Manu

María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”
Mejores momentos | 14 de enero

María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”

El insólito final del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Ya políglota”
Mejores momentos | 14 de enero

El insólito final del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Ya políglota”

La faceta que quedaba por conocer de Jaime Astrain en Pasapalabra: “Hasta en italiano”
Mejores momentos | 14 de enero

La faceta que quedaba por conocer de Jaime Astrain en Pasapalabra: “Hasta en italiano”

El exfutbolista se ha puesto romántico y, pese a los intentos de Adriana Abenia para desconcentrarle, ha acertado ‘Por ti volaré’ en La Pista.

Pablo Rivero
Entrevista

Pablo Rivero se sincera sobre la paternidad: "Escribo mucho sobre ello porque no hay respuestas y es lo que más nos aterra"

El actor que conocimos como el hijo mayor de los Alcántara en Cuéntame cómo pasó hoy es uno de los escritores de moda de nuestro país. Pablo Rivero se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su mayor pasión: su familia.

Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar: "Julio Iglesias ha pasado del disgusto al cabreo y está dispuesto a soltar toda la artillería"

Ramón Arcusa

Ramón Arcusa, sobre el caso de Julio Iglesias: "Es un montaje, al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos"

Pilar Cox

Pilar Cox, la presentadora que "se sintió agredida" por Julio Iglesias: "Me fui a mi camerino a llorar"

Publicidad