Antonio Banderas confiesa el aperitivo con el que conquistó a Obama: "No falla"

Las hormigas han querido hacerle al aclamado actor a una intensa ronda de preguntas relacionadas con su podcast 'Aprendiendo a vivir'.

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha vuelto a recibir en plató a uno de los actores más queridos de nuestro país. Antonio Banderas ha regresado al programa para hablarnos de sus nuevos proyectos y hacer un repaso por los momentos más destacados de su carrera.

Después de hablarnos de su nueva obra de teatro y compartir con la audiencia alguna anécdota destacada de su carrera, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para entrevistar al actor en un breve podcast titulado 'Aprendiendo a vivir'.

Una de las preguntas que las hormigas han querido hacerle al actor es cuál ese aperitivo estrella que pone en su casa cuando lo visita alguien importante y el lo ha tenido claro: "jamón pata negra". De hecho, ha confesado que Obama lo comió cuando lo visitó. ¡Escucha las respuestas a todas las preguntas en el vídeo de arriba!

