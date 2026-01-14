El desternillante test de Juan Carlos Ortega sobre Antonio Banderas: "Hay que vivir la vida"

Antonio Banderas ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando por qué sigue siendo un referente del cine español. Su entrevista ha dejado momentos de cercanía, emoción y complicidad con la audiencia.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha conectado con el estudio de Juan Carlos Ortega. El humorista cuenta con una desternillante sección en la que prepara sketches ayudándose de la inteligencia artificial.

En esta ocasión, el colaborador ha hecho un concurso con preguntas sobre Antonio Banderas y, pese a lo surrealista de la situación, la jugadora ha conseguido hacerse con el dinero. ¡Así ha sido!