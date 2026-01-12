Correr, bailar o practicar artes marciales: el robot humanoide que parece traído del futuro

Hollywood ha regresado a El Hormiguero con la visita de Chris Pratt, uno de los actores más reconocidos internacionalmente. Su naturalidad y sentido del humor han protagonizado una charla ágil y llena de buenos momentos.

Antes de concluir su visita, Marron ha querido sorprender al intérprete trayendo a un increíble robot humanoide capaz de correr, bailar e incluso practicar artes marciales.

Ni Chris, ni nadie en el plató que no daba crédito a lo que estaba viendo. La tecnología, que parecía sacada de una película de ciencia ficción, ha demostrado que el futuro está más cerca de lo que pensamos. ¡Imperdible!