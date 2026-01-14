Toma nota
Consejos para evitar un incendio en el domicilio: así deberías actuar
Marron ha traído al plató a dos bomberos que han explicado cómo actuar ante un hipotético fuego en casa.
Antonio Banderas ha visitado El Hormiguero con la serenidad y el magnetismo que lo caracterizan. El actor ha compartido recuerdos, reflexiones y experiencias personales en una conversación cercana que ha vuelto a conectar con el público.
Antes de concluir su visita, Marron ha aparecido en el plató acompañado de dos bomberos para dar algunos útiles consejos sobre cómo actuar si se produjese un fuego en una vivienda. Los profesionales han hablado sobre el protocolo que habría que seguir y qué hacer en cada momento.
Como es obvio, lo primero que habría que hacer es abandonar la casa y, en caso de no poder, tratar de aislar el fuego en la medida de lo posible cerrando puertas y tapando las rendijas. ¡Toma nota!
