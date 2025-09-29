Antena 3 LogoAntena3
Un brindis por el regreso de la maga Nuria Roca a El Hormiguero: "Si parpadeáis, os lo perdéis"

"Todos los magos internacionales sueñan con ella", así la ha presentado Jorge Salvador, creando una gran expectación.

Un brindis por el regreso de la maga Nuria Roca a El Hormiguero: "Si parpadeáis, os lo perdéis"

Alberto Mendo
"¡Qué ganas tenía de venir!", ha asegurado Nuria Roca. Por fin ha regresado a El Hormiguero en su faceta de maga. Ha sido un momento tan especial que hasta se le ha dado una bienvenida por todo lo alto. "Todos los magos internacionales sueñan con ella", ha asegurado Jorge Salvador.

La colaboradora ha explicado por qué ha tardado tanto en regresar a la magia: "Necesitaba ordenar todo lo que yo tengo en la cabeza para traeros lo mejor". Por eso, ha empezado brindando, y no sólo con un par de copas de vino. ¡Al final han aparecido hasta seis botellas de la nada!

"Si parpadeáis, os lo perdéis", ha avisado Nuria sobre cada uno de sus trucos. Además, ha puesto el broche con algo muy espectacular: "Voy a jugar con fuego". ¡Dale al play y no te lo pierdas!

