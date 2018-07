Tras siete años de separación, llega el reencuentro

Miriam y Juan Ignacio son los padres de Julia y nos dicen que "Acabamos de llegar de Uruguay para ver a nuestra hija, hace 7 años que se fue". En estos 7 años nunca se han visto, sólo por foto y video. No conocen en persona a sus dos nietos. Su madre nos revela que "Es muy doloroso para ella y para nosotros" no haber podido estar en su boda.



Sus padres se han enterado de la dura vida que ha tenido su hija desde que está en España. Paula tuvo que trabajar muy duro para poder cumplir su sueño, viajar a España y empezar una nueva vida, pero cuando llegó las cosas no fueron tan sencillas como imaginaba y ha vivido situaciones realmente difíciles.

Paula no sabe que su madre y su padre están esta tarde en El Diario a punto de reencontrarse con ella.