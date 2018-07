Ignacio nos cuenta en El Diario que "mi pasado no me permite ser feliz y por eso, voy a perder a mi mujer". Nos sigue contando que "siempre me he sentido solo y falto de cariño". Sobre su vida nos cuenta Ignacio que "me casé muy joven para dejar de estar solo y mi mujer me fue infiel".



Ledany dejó su país por amor. Se casó con un español hace tres años y junto a él ha creado una nueva vida. Ledany hace un mes dejó a su marido, ¿querrá darle otra oportunidad?