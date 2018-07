¿Seguirá Lloyd enamorado de Zahara?

A Dulce le gustaría que "mi hija volviera a retomar el contacto con su amor de verano". Piensa que este chico holandés es el hombre adecuado para su hija y quiere reencontrarlos.



Lloyd ha venido de Nápoles para encontrarse con su amor de verano y confiesa que Zahara le gustaba mucho. A Lloyd no le parece bien el carácter de Zahara. Le gustaba de rubia pero de morena no tanto. ¿Qué sentirá Lloyd por la hija de Dulce?, ¿seguirá enamorado de ella?



Zahara está enganchada a las redes sociales. Le encanta pasar las horas frente al ordenador conociendo a todo tipo de gente. Dice que no tiene novio pero está abierta al amor. Recuerda ese verano cuando conoció a Lloyd y dice que si hbueria vivido en España, seguro hubiera seguido con él.